«Μην περνάτε τη μία νύχτα μετά την άλλη στη λέσχη»: Πολύ αστείες και εντυπωσιακά σύγχρονες συμβουλές γάμου του 1913
«Μην περνάτε τη μία νύχτα μετά την άλλη στη λέσχη»: Πολύ αστείες και εντυπωσιακά σύγχρονες συμβουλές γάμου του 1913
Ο διακριτικός φεμινισμός των εγχειριδίων της Blanche Ebbutt
Έναν αιώνα πριν από τη μεγάλη άνθηση των λεγόμενων βιβλίων αυτοβοήθειας και πολλές δεκαετίες πριν από τις ημέρες δόξας για τις στήλες συμβουλών των περιοδικών, μια Βρετανίδα συγγραφέας, η Blanche Ebbutt, εξέδωσε δύο εγχειρίδια σχέσεων, με τίτλους «Don’ts for Husbands» και «Don’ts for Wives», που σε κάποια σημεία δείχνουν εκπληκτικά φρέσκα για τη φροντίδα που επιδεικνύουν προς τα γυναικεία συναισθήματα και δικαιώματα.
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