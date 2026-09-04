Η Μάιλι Σάιρους μάς καλεί να αφήσουμε τα κινητά και να χορέψουμε, φορώντας δερμάτινα: Δείτε το βίντεο

Η Miley Cyrus θέλει όλοι να αφήσουν τα κινητά τους και να βρεθούν στην πίστα. Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια κυκλοφόρησε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου το «Bass Persuades», το πρώτο single από το επερχόμενο 10ο studio album της, που θα έχει τον ίδιο τίτλο. Το τραγούδι συνοδεύεται από music video, το οποίο σκηνοθέτησε ο επί χρόνια συνεργάτης της, Mert Alas.Για το νέο της album, επέλεξε να χρησιμοποιεί μόνο το όνομα Miley, αφήνοντας στην άκρη το επίθετό της – λεπτομέρεια που άλλαξε και στο Instagram.Το «Bass Persuades» συνδυάζει επιρροές από τη δεκαετία του ’80 και dance-pop ρυθμό, ενώ η τραγουδίστρια στρέφεται ενάντια στους περισπασμούς των κινητών, των οθονών και της σύγχρονης ζωής. Το τραγούδι καλεί τους ακροατές να αφήσουν τις συσκευές τους, να απομακρυνθούν για λίγο από το χάος της καθημερινότητας και να χορέψουν. Η πρόσκληση για χορό γίνεται ακόμη πιο έντονη στο music video.Το video ξεκινά με τη Μiley Cyrus να φορά ένα δερμάτινο καπέλο, μαύρο bralette και ασορτί μαύρο παντελόνι. Στη συνέχεια εμφανίζεται με μαύρο bralette, ψηλόμεσο μαύρο εσώρουχο, καλσόν και ψηλοτάκουνα, ενώ σε διάφορες σκηνές προσθέτει δερμάτινο jacket και μαύρα δερμάτινα γάντια.