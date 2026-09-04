«Foundation Nails»: Πώς θα εφαρμόσετε την τάση του no-make up, make-up και στα νύχια σας
MARIE CLAIRE

«Foundation Nails»: Πώς θα εφαρμόσετε την τάση του no-make up, make-up και στα νύχια σας

Το πιο φυσικό και περιποιημένο μανικιούρ της σεζόν εμπνέεται από τη φυσική απόχρωση του δέρματος.

«Foundation Nails»: Πώς θα εφαρμόσετε την τάση του no-make up, make-up και στα νύχια σας
Όπως στο μακιγιάζ, έτσι και στα νύχια, μία από τις μεγαλύτερες τάσεις πλέον θέλει το αποτέλεσμα να δείχνει όσο πιο φυσικό γίνεται, χωρίς όμως να χάνει την αίσθηση της περιποίησης. Το trend των «Foundation Nails» ακολουθούν ακριβώς αυτή τη λογική, δημιουργώντας μια καθαρή, ομοιόμορφη και διακριτικά λαμπερή βάση που κάνει τα νύχια να δείχνουν σαν μία φυσική συνέχεια του δέρματος.

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