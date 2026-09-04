Η Νέα Υόρκη απαγορεύει τη χρήση AI από μαθητές στα δημόσια σχολεία

ΗΝέα Υόρκη απαγορεύει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης από μαθητές στα δημόσια σχολεία έως και την όγδοη τάξη, δηλαδή συνήθως μέχρι την ηλικία των 13 ή 14 ετών. Η απαγόρευση αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την επόμενη εβδομάδα.Η απόφαση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αλλαγής στην πολιτική του σχολικού συστήματος των ΗΠΑ. Παράλληλα, η χρήση laptop και tablet στην τάξη θα περιοριστεί έως και την τρίτη δημοτικού, όταν τα παιδιά είναι περίπου 9 ή 10 ετών.Η χρήση AI θα επιτρέπεται μόνο στο Λύκειο, από την ένατη τάξη και μετά, και θα αφορά συγκεκριμένες εκπαιδευτικές εφαρμογές, όπως η εκμάθηση της ίδιας της τεχνολογίας. Παράλληλα, απαγορεύονται και τα «AI companion chatbots» που προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη.