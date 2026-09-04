Πρίγκιπας William – Kate Middleton: Πώς αντιδρούν στην επιστροφή του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle στη Βρετανίας
Πρίγκιπας William – Kate Middleton: Πώς αντιδρούν στην επιστροφή του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle στη Βρετανίας
Γιατί παραμένουν σιωπηλοί - Το ζευγάρι επιλέγει συνειδητά μια προσεκτική στάση, σύμφωνα με πηγή.
Από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle σχεδιάζουν να επιστρέψουν στη Βρετανία, ο πρίγκιπας William και η πριγκίπισσα Kate δεν έχουν κάνει κανένα δημόσιο σχόλιο.
Η σχέση των δύο ζευγαριών παραμένει τεταμένη, ωστόσο, σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον του William και της Kate, δεν αποκλείεται να υπάρξει βελτίωση με τον χρόνο. Προς το παρόν, όμως, το ζευγάρι «κρατά μια προσεκτική στάση» και αποφεύγει οποιαδήποτε βιαστική αντίδραση. «Παρακολουθούν τις εξελίξεις. Είναι κάτι ιδιωτικό και δεν αισθάνονται την ανάγκη να πουν ή να δείξουν κάτι δημόσια», ανέφερε η πηγή.
Αν υπάρξει συμφιλίωση μεταξύ των δύο ζευγαριών, αυτή θα είναι μια αργή διαδικασία, καθώς, όπως σημειώνεται, υπάρχει ακόμη «ένα βαθύ αίσθημα προδοσίας».
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Η σχέση των δύο ζευγαριών παραμένει τεταμένη, ωστόσο, σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον του William και της Kate, δεν αποκλείεται να υπάρξει βελτίωση με τον χρόνο. Προς το παρόν, όμως, το ζευγάρι «κρατά μια προσεκτική στάση» και αποφεύγει οποιαδήποτε βιαστική αντίδραση. «Παρακολουθούν τις εξελίξεις. Είναι κάτι ιδιωτικό και δεν αισθάνονται την ανάγκη να πουν ή να δείξουν κάτι δημόσια», ανέφερε η πηγή.
Αν υπάρξει συμφιλίωση μεταξύ των δύο ζευγαριών, αυτή θα είναι μια αργή διαδικασία, καθώς, όπως σημειώνεται, υπάρχει ακόμη «ένα βαθύ αίσθημα προδοσίας».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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