Ένα στα 5 παιδιά σε 21 χώρες έχει βιώσει σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση μέσω των social media

Περίπου 20 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 12 έως 17 ετών, σχεδόν δηλαδή 1 στα 5, υπέστησαν τουλάχιστον μία μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή κακοποίησης με τη χρήση της τεχνολογίας μέσα σε έναν χρόνο, σε 21 χώρες, σύμφωνα με νέα έκθεση της UNICEF.Η έκθεση Through Children’s Eyes: How Digital Technologies Enable Child Sexual Abuse συνδυάζει μαρτυρίες παιδιών με μία από τις μεγαλύτερες διαθέσιμες βάσεις δεδομένων ερευνών για το θέμα. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν την έκταση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός αυτού, η οποία διευκολύνεται από την τεχνολογία.Σύμφωνα με την έκθεση, περισσότερα από 15 εκατομμύρια παιδιά εκτέθηκαν σε ανεπιθύμητο σεξουαλικό περιεχόμενο, 9 εκατομμύρια κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε σεξουαλικές συζητήσεις ή να στείλουν σεξουαλικές εικόνες παρά τη θέλησή τους, ενώ 4 εκατομμυρίων παιδιών σεξουαλικές εικόνες τους κοινοποιήθηκαν, χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Ωστόσο, οι ειδικοί αναφέρουν ότι η πραγματική έκταση του προβλήματος είναι πιθανότατα πολύ μεγαλύτερη, καθώς πολλά παιδιά δεν αναφέρουν όσα έχουν υποστεί.«Η έκθεση αποκαλύπτει μια οδυνηρή πραγματικότητα. Περισσότερα από 20 εκατομμύρια παιδιά στις χώρες που μελετήθηκαν εκτέθηκαν σε ανεπιθύμητο σεξουαλικό περιεχόμενο ή σεξουαλική εκμετάλλευση στο διαδίκτυο, συχνά στους ψηφιακούς χώρους όπου μαθαίνουν, παίζουν και επικοινωνούν με τους φίλους τους», δήλωσε η Εκτελεστική Διευθύντρια της UNICEF, Catherine Russell.