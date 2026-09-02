Μαρία Κάλλας, Λούντβιχ βαν Μπετόβεν ή πουλιά και ποτάμια; Πώς θα μοιάζουν τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ

ΗΜαρία Κάλλας είναι ανάμεσα στις προσωπικότητες που ενδέχεται να εμφανιστούν στη νέα σειρά χαρτονομισμάτων του ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) παρουσίασε μέσα στο καλοκαίρι δέκα προτάσεις για τον επανασχεδιασμό τους- τον πρώτο πλήρη σχεδιαστικό μετασχηματισμό από την κυκλοφορία του ευρώ το 2002.Στη θεματική «Ευρωπαϊκός πολιτισμός», η Ελληνίδα σοπράνο έχει επιλεγεί ως η προτεινόμενη μορφή για το χαρτονόμισμα των 5 ευρώ. Ακολουθούν ο Λούντβιχ βαν Μπετόβεν στα 10 ευρώ, η Μαρί Κιουρί στα 20 ευρώ, ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες στα 50 ευρώ, ο Λεονάρντο ντα Βίντσι στα 100 ευρώ και η Μπέρτα φον Ζούτνερ στα 200 ευρώ.