Μαρία Κάλλας, Λούντβιχ βαν Μπετόβεν ή πουλιά και ποτάμια; Πώς θα μοιάζουν τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ
Μαρία Κάλλας, Λούντβιχ βαν Μπετόβεν ή πουλιά και ποτάμια; Πώς θα μοιάζουν τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ
Η Ελληνίδα σοπράνο βρίσκεται ανάμεσα στις προσωπικότητες που προτείνονται για τη νέα σειρά χαρτονομισμάτων – Πώς θα ψηφίσετε την επιλογή σας.
ΗΜαρία Κάλλας είναι ανάμεσα στις προσωπικότητες που ενδέχεται να εμφανιστούν στη νέα σειρά χαρτονομισμάτων του ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) παρουσίασε μέσα στο καλοκαίρι δέκα προτάσεις για τον επανασχεδιασμό τους- τον πρώτο πλήρη σχεδιαστικό μετασχηματισμό από την κυκλοφορία του ευρώ το 2002.
Στη θεματική «Ευρωπαϊκός πολιτισμός», η Ελληνίδα σοπράνο έχει επιλεγεί ως η προτεινόμενη μορφή για το χαρτονόμισμα των 5 ευρώ. Ακολουθούν ο Λούντβιχ βαν Μπετόβεν στα 10 ευρώ, η Μαρί Κιουρί στα 20 ευρώ, ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες στα 50 ευρώ, ο Λεονάρντο ντα Βίντσι στα 100 ευρώ και η Μπέρτα φον Ζούτνερ στα 200 ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Στη θεματική «Ευρωπαϊκός πολιτισμός», η Ελληνίδα σοπράνο έχει επιλεγεί ως η προτεινόμενη μορφή για το χαρτονόμισμα των 5 ευρώ. Ακολουθούν ο Λούντβιχ βαν Μπετόβεν στα 10 ευρώ, η Μαρί Κιουρί στα 20 ευρώ, ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες στα 50 ευρώ, ο Λεονάρντο ντα Βίντσι στα 100 ευρώ και η Μπέρτα φον Ζούτνερ στα 200 ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα