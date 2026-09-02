Μάιλο Γιαννόπουλος: Ο ακροδεξιός σχολιαστής βρήκε μπροστά του ό,τι κήρυττε τόσα χρόνια – Απελάθηκε από τις ΗΠΑ
Μάιλο Γιαννόπουλος: Ο ακροδεξιός σχολιαστής βρήκε μπροστά του ό,τι κήρυττε τόσα χρόνια – Απελάθηκε από τις ΗΠΑ
Και είπε ότι «ντρεπόταν» που είχε υποστηρίξει τον Trump
Ο Milo Yiannopoulos, ο ακροδεξιός σχολιαστής που είχε υπάρξει ένθερμος υποστηρικτής της απέλασης των μεταναστών, ακολούθησε αυτή ακριβώς τη μοίρα: απελάθηκε από την αστυνομία μετανάστευσης (ICE), από τη Λουιζιάνα στις ΗΠΑ και παραδέχτηκε πως «για πρώτη φορά καταλαβαίνω πώς είναι να φοβάσαι πραγματικά».
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