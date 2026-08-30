Η Ζόι Κράβιτζ φόρεσε το εντυπωσιακό μονόπετρό της με ένα αθλητικό micro shorts
MARIE CLAIRE

Η Ζόι Κράβιτζ φόρεσε το εντυπωσιακό μονόπετρό της με ένα αθλητικό micro shorts

Η ηθοποιός και σκηνοθέτις φωτογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη με ένα casual σύνολο ιδανικό για τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού.

Η Ζόι Κράβιτζ φόρεσε το εντυπωσιακό μονόπετρό της με ένα αθλητικό micro shorts

Έχοντας εκφράσει τη μεγάλη αγάπη της για τα mules, η Zoë Kravitz επέστρεψε με ακόμη ένα look που μοιάζει ιδανικό για τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού. Αυτή τη φορά άφησε στην άκρη τα ψηλοτάκουνα flip-flops και τα mules που έχει φορέσει αρκετά τους τελευταίους μήνες και επέλεξε ένα ζευγάρι μαύρα rubber slides, συνδυάζοντάς τα με μπλε αθλητικό σορτς Adidas.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης