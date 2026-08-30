Η Ζόι Κράβιτζ φόρεσε το εντυπωσιακό μονόπετρό της με ένα αθλητικό micro shorts

Έχοντας εκφράσει τη μεγάλη αγάπη της για τα mules, η Zoë Kravitz επέστρεψε με ακόμη ένα look που μοιάζει ιδανικό για τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού. Αυτή τη φορά άφησε στην άκρη τα ψηλοτάκουνα flip-flops και τα mules που έχει φορέσει αρκετά τους τελευταίους μήνες και επέλεξε ένα ζευγάρι μαύρα rubber slides, συνδυάζοντάς τα με μπλε αθλητικό σορτς Adidas.



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