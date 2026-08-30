Αυτό είναι το ζώδιο με την υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη
MARIE CLAIRE

Αυτό είναι το ζώδιο με την υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη

Αντιλαμβάνονται ακόμη και τις πιο ανεπαίσθητες αλλαγές στη διάθεση των ανθρώπων γύρω τους.

Αυτό είναι το ζώδιο με την υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη
Κάθε ζώδιο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά: ο Κριός είναι γνωστός για την αποφασιστικότητα και τον αυθορμητισμό του, ο Ζυγός για τη διπλωματία αλλά και τη δυσκολία του να πάρει αποφάσεις, ενώ κάποια άλλα ζώδια μοιάζουν να έχουν ένα σχεδόν έμφυτο ταλέντο στο να «διαβάζουν» τους ανθρώπους γύρω τους.

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