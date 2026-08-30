Αυτό είναι το ζώδιο με την υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη
Αυτό είναι το ζώδιο με την υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη
Αντιλαμβάνονται ακόμη και τις πιο ανεπαίσθητες αλλαγές στη διάθεση των ανθρώπων γύρω τους.
Αντιλαμβάνονται ακόμη και τις πιο ανεπαίσθητες αλλαγές στη διάθεση των ανθρώπων γύρω τους.
Κάθε ζώδιο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά: ο Κριός είναι γνωστός για την αποφασιστικότητα και τον αυθορμητισμό του, ο Ζυγός για τη διπλωματία αλλά και τη δυσκολία του να πάρει αποφάσεις, ενώ κάποια άλλα ζώδια μοιάζουν να έχουν ένα σχεδόν έμφυτο ταλέντο στο να «διαβάζουν» τους ανθρώπους γύρω τους.
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