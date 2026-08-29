Η Αμάλ Κλούνεϊ άνοιξε τις πόρτες της βίλας της στη λίμνη Κόμο με το πιο κομψό καλοκαιρινό look

ΗAmal και ο George Clooney άνοιξαν τις πόρτες της εντυπωσιακής Villa Oleandra στη λίμνη Κόμο για μια κομψή καλοκαιρινή βραδιά, προσφέροντας παράλληλα μια σπάνια ματιά στην ιδιωτική ζωή τους σε ένα από τα πιο διάσημα σπίτια της Ιταλίας.



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