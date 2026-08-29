Η Αμάλ Κλούνεϊ άνοιξε τις πόρτες της βίλας της στη λίμνη Κόμο με το πιο κομψό καλοκαιρινό look
Η Αμάλ Κλούνεϊ άνοιξε τις πόρτες της βίλας της στη λίμνη Κόμο με το πιο κομψό καλοκαιρινό look
Μαζί με τον George Clooney υποδέχθηκαν φίλους και καλεσμένους στην ιστορική κατοικία τους στο Laglio, για ένα ατμοσφαιρικό δείπνο στους κήπους.
Μαζί με τον George Clooney υποδέχθηκαν φίλους και καλεσμένους στην ιστορική κατοικία τους στο Laglio, για ένα ατμοσφαιρικό δείπνο στους κήπους.
ΗAmal και ο George Clooney άνοιξαν τις πόρτες της εντυπωσιακής Villa Oleandra στη λίμνη Κόμο για μια κομψή καλοκαιρινή βραδιά, προσφέροντας παράλληλα μια σπάνια ματιά στην ιδιωτική ζωή τους σε ένα από τα πιο διάσημα σπίτια της Ιταλίας.
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