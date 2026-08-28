Σάντρα Μπούλοκ: Η κομψή εμφάνιση με Erdem στο Λονδίνο

Η Sandra Bullock επέστρεψε στο Λονδίνο για το photocall του Practical Magic 2, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Ballroom του Claridge’s. Μπορεί το leopard Givenchy φόρεμα που επέλεξε στην προηγούμενη εμφάνισή της να δίχασε, όμως η Sandra Bullock έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν φοβάται τις τολμηρές στιλιστικές επιλογές.



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