Οι αδερφές που ψάχνουν απεγνωσμένα τους γονείς τους μετά τις καταστροφές στο Νεπάλ – Βίντεο

Οι καταστροφικές κατολισθήσεις που έπληξαν το Νεπάλ την Τετάρτη, 26 Αυγούστου, δεν αφήνουν ανοιχτές πληγές μόνο στους ντόπιους κατοίκους, που έχασαν αγαπημένους ανθρώπους και περιουσίες, αλλά και σε πολλούς που είχαν επισκεφθεί τη χώρα και τις οικογένειές τους, καθώς η περιοχή αποτελεί σημαντικό τόπο προσκυνήματος για Ινδουιστές και Βουδιστές και κάθε χρόνο την επισκέπτονται δεκάδες χιλιάδες προσκυνητές.Η Shreya και Ashna Ahuja είναι μεταξύ εκείνων που περιμένουν με αγωνία κάποιο νέο για τους γονείς τους, Deepak και Madhu Ahuja, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει από το Τέξας στο όρος Kailash, με ομάδα προσκυνητών.«Έχει περάσει μόλις μία ημέρα, αλλά μοιάζει σαν να έχει περάσει πολύ περισσότερο», είχαν πει οι δύο αδελφές στο BBC, «Τους αγαπάμε πολύ και θέλουμε απλώς να γυρίσουν σπίτι». Μία από τις δύο είχε μιλήσει με τους γονείς της λίγο πριν χτυπήσουν οι πλημμύρες.