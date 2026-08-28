Η Rosalía φόρεσε τη δική της εκδοχή στο διάσημο newspaper dress που φόρεσε πρώτη η Κάρι Μπράντσο

Υπάρχουν ορισμένα looks της Carrie Bradshaw που έχουν περάσει οριστικά στην ιστορία της μόδας και το περίφημο newspaper dress είναι αναμφίβολα ένα από αυτά. Περισσότερες από δύο δεκαετίες μετά την εμφάνισή του στο Sex and the City, το εμβληματικό print επιστρέφει στο προσκήνιο, αυτή τη φορά χάρη στη Rosalía. Η pop star εμφανίστηκε στην Πόλη του Μεξικού με ένα φόρεμα με μοτίβο εφημερίδας, φέρνοντας αμέσως στο μυαλό το διάσημο Dior σχέδιο που φόρεσε η Carrie στην τρίτη σεζόν της σειράς.



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