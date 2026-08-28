Σειρές και ταινίες που κάνουν πρεμιέρα ή επιστρέφουν τον Σεπτέμβριο

Δύο μεγάλες επιστροφές, αυτή του The Gentlemen και του Call my Agent, καθώς και μία νέα σεζόν της σειράς Monster, αυτή τη φορά με γυναίκα πρωταγωνίστρια, αποτελούν μερικές από τις πολύ δυνατές προτάσεις του Netflix για τον πρώτο – τυπικά – μήνα του φθινοπώρου.