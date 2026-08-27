Το λάθος που κάνουμε οι περισσότερες πριν χρησιμοποιήσουμε ισιωτική πρέσα στα μαλλιά μας
MARIE CLAIRE

Το λάθος που κάνουμε οι περισσότερες πριν χρησιμοποιήσουμε ισιωτική πρέσα στα μαλλιά μας

Το απλό βήμα που μπορεί να περιορίσει το σπάσιμο, την ψαλίδα και το φριζάρισμα.

Το λάθος που κάνουμε οι περισσότερες πριν χρησιμοποιήσουμε ισιωτική πρέσα στα μαλλιά μας

Το πιστολάκι, η ισιωτική πρέσα και το ψαλίδι για μπούκλες έχουν γίνει μέρος της καθημερινής μας ρουτίνας, όμως η συχνή χρήση υψηλής θερμοκρασίας μπορεί να ταλαιπωρήσει σημαντικά τα μαλλιά. Αν λοιπόν αγαπάμε το styling με εργαλεία, ένα καλό θερμοπροστατευτικό προϊόν είναι απαραίτητο.

«Μου αρέσει να σκέφτομαι τα heat protectant sprays σαν αντηλιακό για την τρίχα», εξηγεί η celebrity hairstylist Sunnie Brook. Τα προϊόντα αυτά δημιουργούν ένα προστατευτικό φιλμ ανάμεσα στην τρίχα και τη θερμότητα, βοηθώντας παράλληλα να διατηρηθεί η υγρασία και να περιοριστεί η ένταση της θερμότητας που φτάνει στο εσωτερικό της τρίχας.

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