Μέτε Φρεντέρικσεν: Η πρωθυπουργός της Δανίας απάντησε σε πλαστικό χειρουργό που της είπε να φτιάξει τη μύτη της

ΗMette Frederiksen έχει συνηθίσει να δέχεται σχόλια για την εμφάνισή της, όμως ένα μήνυμα που έλαβε πρόσφατα από άνδρα πλαστικό χειρουργό την έκανε να απαντήσει πρώτη φορά δημόσια.Η πρωθυπουργός της Δανίας επέστρεφε από ταξίδι στην Ουκρανία όταν έλαβε ένα μήνυμα που αφορούσε την εμφάνισή της. Ο γιατρός, το όνομα του οποίου δεν δημοσιοποίησε στην ανάρτησή της, της πρότεινε να «διορθώσει αυτό το μικρό σημαδάκι» στη μύτη της.Η Mette Frederiksen μοιράστηκε στο Instagram screenshot της συνομιλίας και απάντησε: «Ω, όχι. Είμαι ευχαριστημένη με το σώμα μου – πραγματικά δεν χρειάζομαι έναν άνδρα πλαστικό χειρουργό να έχει άποψη γι’ αυτό!».Η 48χρονη πρωθυπουργός, η οποία βρίσκεται στην ηγεσία της Δανίας από το 2019 και είναι η δεύτερη γυναίκα που αναλαμβάνει το συγκεκριμένο αξίωμα στη χώρα, μίλησε στη συνέχεια για τα σχόλια που έχει δεχθεί όλα αυτά τα χρόνια.«Έχω χάσει το μέτρημα για το πόσα μηνύματα έχω λάβει όλα αυτά τα χρόνια σχετικά με την εμφάνισή μου», έγραψε. Όπως ανέφερε, έχει δεχθεί σχόλια για τα δόντια και τα μαλλιά της, αλλά και για μια «άσχημη» ελιά ή «μυρμηγκιά» στη μύτη της, μαζί με «καλοπροαίρετες» συμβουλές να κάνει Botox.