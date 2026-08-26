«Jolene»: Η προσωπική ιστορία πίσω από το τραγούδι της Ντόλι Πάρτον
«Jolene»: Η προσωπική ιστορία πίσω από το τραγούδι της Ντόλι Πάρτον
Με αφορμή τον θάνατό της, θυμόμαστε το εμβληματικό αυτό τραγούδι και την ιστορία του
Το 1973, η Dolly Parton κυκλοφόρησε το «Jolene», ένα τραγούδι που έμελλε να γίνει μία από τις πιο εμβληματικές επιτυχίες της καριέρας της και ένα από τα πιο πολυδιασκευασμένα κομμάτια στην ιστορία της country μουσικής. Με τον σπαρακτικό της τόνο και τους ειλικρινείς στίχους, η Parton αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που παρακαλεί την όμορφη και ακαταμάχητη Jolene να μην της πάρει τον άντρα. Η αλήθεια πίσω από το τραγούδι, όμως, είναι ακόμα πιο συναρπαστική.
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