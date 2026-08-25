Δεν είναι ιδέα μας: Η ποιότητα των καταναλωτικών αγαθών μας επιδεινώνεται όλο και περισσότερο
Δεν είναι ιδέα μας: Η ποιότητα των καταναλωτικών αγαθών μας επιδεινώνεται όλο και περισσότερο
Τελικά έχει βάση αυτό που λένε οι γονείς και οι παππούδες μας, ότι «δεν τα φτιάχνουν πια όπως παλιά»
Αισθανόμαστε ότι έχουν ρίξει την ποιότητά τους ακόμα και κάποια brands που παλιά εμπιστευόμασταν απόλυτα; Από οικιακές συσκευές μέχρι τρόφιμα; Δεν είναι ιδέα μας, σύμφωνα με ένα πρόσφατο άρθρο από το αμερικανικό παράρτημα της Guardian. «Από το φερμουάρ ενός καινούριου τζάκετ που κολλάει μέχρι μια κατσαρόλα που ραγίζει στην τρίτη χρήση της, οι Αμερικανοί διαπιστώνουν ότι μειώνεται η ποιότητα των κάποτε αγαπημένων τους brands», επιβεβαιώνει η αρθρογράφος Heather Timmons. «Τα τρία τέταρτα των Αμερικανών αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα στην ποιότητα ενός προϊόντος ή σε μια υπηρεσία, το διπλάσιο ποσοστό από το 1976».
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