Πώς να χωρίσετε σε 10 μέρες: Όλες οι πληροφορίες που έχουμε για το σίκουελ της ταινίας
MARIE CLAIRE

Πώς να χωρίσετε σε 10 μέρες: Όλες οι πληροφορίες που έχουμε για το σίκουελ της ταινίας

Άντι και Μπεν επιστρέφουν

Πώς να χωρίσετε σε 10 μέρες: Όλες οι πληροφορίες που έχουμε για το σίκουελ της ταινίας
Οι fans της ρομαντικής κομεντί «How to Lose a Guy in 10 Days» έχουν λόγο να χαμογελούν, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη μιας συνέχειας της ταινίας, που προβλήθηκε το 2003, με πρωταγωνιστές τους Kate Hudson και Matthew McConaughey.

 
Το project βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και αυτή την περίοδο αναζητείται σεναριογράφος, ενώ δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί το καστ. Η Kate Hudson αναμένεται να αναλάβει και την παραγωγή, μαζί με τη Stacey Sher για τη Shiny Penny Productions.

Στόχος είναι, ιδανικά, να επιστρέψουν και οι δύο πρωταγωνιστές στους ρόλους τους. Η πρώτη ταινία είχε σημειώσει μεγάλη εμπορική επιτυχία, ξεπερνώντας τα 177 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

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