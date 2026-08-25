Μπίλι Ζέιν: Ο «κακός» του Τιτανικού στην Ελλάδα – Δείτε πώς είναι σήμερα
Μπίλι Ζέιν: Ο «κακός» του Τιτανικού στην Ελλάδα – Δείτε πώς είναι σήμερα
«Ελλάς, είναι η λέξη»
Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Billy Zane, ο οποίος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα στιγμιότυπο από την παραμονή του στη χώρα. Ο ηθοποιός πόζαρε με μαγιό, έχοντας πίσω του το μπλε της θάλασσας, και συνόδευσε τη φωτογραφία με μια σύντομη λεζάντα: «Greece is the word», παραπέποντας στο τραγούδι «Grease is the word».
Ο Billy Zane, τον οποίο θυμόμαστε έντονα από την ερμηνεία του ως Caledon Hockley στον Τιτανικό, έχει ελληνική καταγωγή. Γεννήθηκε στο Σικάγο και είναι γιος της Thalia και του William George Zane Sr., από τη Χίο και τη Μάνη αντίστοιχα. Το πλήρες όνομά του είναι Vasileios Tzanetakos, με την οικογένειά του να το συντομεύει και να το προσαρμόζει στα αγγλικά σε Zane.
«Δεν έχω νιώσει ποτέ ότι πρέπει να φοβάμαι ή να νιώθω μειονεκτικά. Είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας. Είμαι πατριώτης, είναι κάτι που υπάρχει στο DNA μου. Παρότι γεννήθηκα στο Σικάγο, οι γονείς μου κατάγονται από τη Σπάρτη και τη Χίο», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του.
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Ο Billy Zane, τον οποίο θυμόμαστε έντονα από την ερμηνεία του ως Caledon Hockley στον Τιτανικό, έχει ελληνική καταγωγή. Γεννήθηκε στο Σικάγο και είναι γιος της Thalia και του William George Zane Sr., από τη Χίο και τη Μάνη αντίστοιχα. Το πλήρες όνομά του είναι Vasileios Tzanetakos, με την οικογένειά του να το συντομεύει και να το προσαρμόζει στα αγγλικά σε Zane.
«Δεν έχω νιώσει ποτέ ότι πρέπει να φοβάμαι ή να νιώθω μειονεκτικά. Είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας. Είμαι πατριώτης, είναι κάτι που υπάρχει στο DNA μου. Παρότι γεννήθηκα στο Σικάγο, οι γονείς μου κατάγονται από τη Σπάρτη και τη Χίο», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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