Σημάδια από το μαγιό στο μαυρισμένο δέρμα: Η απλή κίνηση που τα κάνει λιγότερο έντονα

Σε περίπτωση που θέλετε να τα εξαφανίσετε πιο γρήγορα, εφαρμόστε αυτό το "τρικ"¨.

Το καλοκαίρι η επιδερμίδα αποκτά την πολυπόθητη ηλιοκαμένη όψη (πάντα με χρήση αντηλιακού!), όμως συχνά το αποτέλεσμα δεν είναι ομοιόμορφο εξαιτίας των μαγιό. Γραμμές και σημάδια μαρτυρούν ότι έχουμε απολαύσει τις στιγμές μας κάτω από τον ήλιο, όμως δεν εξυπηρετούν πάντα τις εμφανίσεις που θέλουμε να κάνουμε. Την απάντηση σε αυτό το πρόβλημα δίνει μία απλή συνήθεια που θα απαλύνει την ένταση των σημαδιών στο σώμα, αφήνοντάς το ταυτόχρονα απαλό και λαμπερό.







Ποιο είναι αυτό; Η απολέπιση δεν είναι μια πολυτέλεια που προσφέρουμε στην επιδερμίδα, είναι πραγματική ανάγκη. Καθώς μεγαλώνουμε, ο κύκλος εργασιών των κυττάρων επιβραδύνεται και τα νεκρά κύτταρα του δέρματος μπορεί να δημιουργήσουν θαμπή και τραχιά όψη. Μέσα από την απολέπιση, όχι μόνο του προσώπου, αλλά και του σώματος, απαλλάσσεσαι από αυτά. Η επιδερμίδα ανανεώνεται, γίνεται απόλυτα καθαρή και παραμένει αναζωογονημένη. Ακόμη, αυτή η τόσο σημαντική συνήθεια, επιτρέπει στις ενυδατικές κρέμες να διεισδύσουν καλύτερα στο ανανεωμένο δέρμα και να το βοηθήσουν να δεχτεί όλα τα ωφέλιμα συστατικά, με τα οποία είναι εμπλουτισμένες οι συνθέσεις των προϊόντων.

25.08.2026, 14:00