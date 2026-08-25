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Τα τυχερά ζώδια της εποχής της Παρθένου
MARIE CLAIRE

Τα τυχερά ζώδια της εποχής της Παρθένου

Το πρώτο ζώδιο του φθινοπώρου έχει γενέθλια

Τα τυχερά ζώδια της εποχής της Παρθένου
Ηεποχή της Παρθένου, που διαρκεί από τις 22 Αυγούστου έως τις 22 Σεπτεμβρίου, συμπίπτει με το τέλος της περιόδου των εκλείψεων και φέρνει μαζί της μια πιο ήρεμη διάθεση. Παράλληλα, μας βοηθά να ολοκληρώσουμε υποχρεώσεις και σχέδια που είχαμε αφήσει στην άκρη μέσα στο καλοκαίρι. Οι Δίδυμοι, η Παρθένος, ο Τοξότης και οι Ιχθύες είναι τα ζώδια που θα αισθανθούν περισσότερο αυτή την αλλαγή, καθώς έχουν την ευκαιρία να κλείσουν εκκρεμότητες και να ολοκληρώσουν σημαντικά σχέδια πριν από την έναρξη του φθινοπώρου.

 
 
Δίδυμοι
Η περίοδος αυτή σάς βρίσκει πιο χαλαρούς και με διάθεση να αναζητήσετε νέους τρόπους για να βελτιώσετε τα οικονομικά σας

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