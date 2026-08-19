Πριγκίπισσα Diana: O αδελφός της Charles έγραψε αποκαλυπτικό βιβλίο για τη ζωή της

O Charles Spencer, σχεδόν 30 χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο της αδελφής του, Diana, έγραψε το πρώτο του βιβλίο για τη ζωή της, θέλοντας «να μιλήσει από την πλευρά της» όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.