Πριγκίπισσα Diana: O αδελφός της Charles έγραψε αποκαλυπτικό βιβλίο για τη ζωή της
MARIE CLAIRE

Πριγκίπισσα Diana: O αδελφός της Charles έγραψε αποκαλυπτικό βιβλίο για τη ζωή της

Αφηγείται τη ζωή της μέσα από προσωπικές αναμνήσεις και όσα πιστεύει ότι παρερμηνεύτηκαν.

Πριγκίπισσα Diana: O αδελφός της Charles έγραψε αποκαλυπτικό βιβλίο για τη ζωή της
O Charles Spencer, σχεδόν 30 χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο της αδελφής του, Diana, έγραψε το πρώτο του βιβλίο για τη ζωή της, θέλοντας «να μιλήσει από την πλευρά της» όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.
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