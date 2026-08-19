Πριγκίπισσα Diana: O αδελφός της Charles έγραψε αποκαλυπτικό βιβλίο για τη ζωή της
Πριγκίπισσα Diana: O αδελφός της Charles έγραψε αποκαλυπτικό βιβλίο για τη ζωή της
Αφηγείται τη ζωή της μέσα από προσωπικές αναμνήσεις και όσα πιστεύει ότι παρερμηνεύτηκαν.
O Charles Spencer, σχεδόν 30 χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο της αδελφής του, Diana, έγραψε το πρώτο του βιβλίο για τη ζωή της, θέλοντας «να μιλήσει από την πλευρά της» όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.
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