Madonna: Έσπασε πιάτα στο ελληνικό γλέντι για τα 68α γενέθλιά της

Η Βασίλισσα της ποπ Madonna επέλεξε για τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές της την Ελλάδα, έχοντας ως βάση της την Κέρκυρα, όπου γιόρτασε τα γενέθλιά της, παρέα με την υπόλοιπη οικογένειά της, υιοθετώντας μάλιστα με ενθουσιασμό ένα νεοελληνικό έθιμο.