Abir Al-Sahlani: «Κύριε, κανείς δεν ζήτησε τη γνώμη σου» - βίντεο
Abir Al-Sahlani: «Κύριε, κανείς δεν ζήτησε τη γνώμη σου» - βίντεο
Η ευρωβουλευτής από τη Σουηδία για τους άντρες που σχολιάζουν γυναίκες
Μέσα από την κουζίνα του σπιτιού της, η ευρωβουλευτής Abir Al-Sahlani μιλά σε ένα νέο βίντεο που ανέβασε στο Instagram για τα σχόλια που δέχονται συχνά οι γυναίκες για την εμφάνισή τους.
«Μπορούμε να μιλήσουμε για την εξαιρετική αυτοπεποίθηση των μέτριων λευκών αντρών που σχολιάζουν την εμφάνιση των γυναικών;», λέει στην αρχή του βίντεο.
«Επειδή, προφανώς, κάποια στιγμή στην πορεία, ορισμένοι άντρες πείστηκαν ότι κάθε γυναίκα υπάρχει για τη δική τους οπτική αξιολόγηση».
Στη συνέχεια αναφέρεται στα σχόλια που συχνά γίνονται για την εμφάνιση των γυναικών: «Πολύ μεγάλη», «πολύ παχιά», «πολύ αδύνατη», «πολύ βαμμένη», «όχι αρκετά βαμμένη», «κακά μαλλιά», «άσχημο φόρεμα», «δεν θα έβγαινα μαζί της».
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«Μπορούμε να μιλήσουμε για την εξαιρετική αυτοπεποίθηση των μέτριων λευκών αντρών που σχολιάζουν την εμφάνιση των γυναικών;», λέει στην αρχή του βίντεο.
«Επειδή, προφανώς, κάποια στιγμή στην πορεία, ορισμένοι άντρες πείστηκαν ότι κάθε γυναίκα υπάρχει για τη δική τους οπτική αξιολόγηση».
Στη συνέχεια αναφέρεται στα σχόλια που συχνά γίνονται για την εμφάνιση των γυναικών: «Πολύ μεγάλη», «πολύ παχιά», «πολύ αδύνατη», «πολύ βαμμένη», «όχι αρκετά βαμμένη», «κακά μαλλιά», «άσχημο φόρεμα», «δεν θα έβγαινα μαζί της».
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