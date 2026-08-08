Το ελληνικό βιβλίο που προτείνει η Dua Lipa

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να περάσει η ώρα μέχρι την επιβίβαση στο αεροδρόμιο. Ένας από τους πιο ενδιαφέροντες, όμως, παραμένει ένα καλό βιβλίο. Η Dua Lipa φαίνεται πως έχει βρει τις δικές της επιλογές για τις ώρες αναμονής στο αεροδρόμιο, ανάμεσα σε ανεξάρτητες και ιδιαίτερες εκδόσεις που συνδυάζουν αισθητική και περιεχόμενο.Όπως αναφέρει η περιγραφή της λίστας με τίτλο «Books To Read Performatively In An Airport»:«Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα μέρος σαν το αεροδρόμιο για να δείξεις την κοσμοπολίτικη διάθεσή σου και την αίσθηση περιπέτειας που σε διακρίνει.Το μόνο που χρειάζεται είναι το σωστό βιβλίο, σου καθώς περιμένεις να κάνεις check-in. Ακόμη και το εξώφυλλο από μόνο του μπορεί να αντανακλά τον χαρακτήρα σου, χωρίς να χρειάζεται να πεις ούτε μία λέξη.Αλλά, όσο κι αν ψάχνεις κάποιον που θα κρίνει το βιβλίο σου από το εξώφυλλό του, εμείς είμαστε εδώ για να σε κατευθύνουμε προς βιβλία που προσφέρουν τόσο στιλ όσο και περιεχόμενο».Στη συγκεκριμένη λίστα βρίσκεται και το Deepfake του Μάκη Μαλαφέκα, που κυκλοφόρησε το 2024 από τις Εκδόσεις Αντίποδες. Η λίστα συνεχίζει με μια σειρά από ανεξάρτητες εκδόσεις, επιλεγμένες για τον συνδυασμό αισθητικής και περιεχομένου τους.