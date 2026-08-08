«Έχουμε και Λέμε»: Τα μεγάλα μπερδέματα του έρωτα

Το μυστήριο του έρωτα δεν είναι και τόσο μυστήριο, όταν γνωρίζουμε τους ψυχολογικούς μηχανισμούς που μπαίνουν σε λειτουργία κάθε φορά που ερωτευόμαστε.Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου εξετάζει τις πιο συχνές ψυχολογικές παγίδες – όπως το intermittent reinforcement και το sunk cost fallacy – που θολώνουν την ερωτική μας κρίση και κάνουν το οικείο να μας φαίνεται σωστό, την αβεβαιότητα να μοιάζει με χημεία, την διάρκεια να παρερμηνεύεται για αξία. Γιατί τελικά το μεγαλύτερο μυστήριο ίσως να μην είναι το ποιον ερωτευόμαστε, αλλά το γιατί.