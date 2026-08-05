Τα τυχερά ζώδια της ημέρας

Η Σελήνη αποχαιρετά τον Κριό και περνά στον Ταύρο, δημιουργώντας μια αίσθηση ασφάλειας, ηρεμίας και συναισθηματικής ισορροπίας. Στη θέση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα ισχυρή, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση, τη σταθερότητα και την ανάγκη για ουσιαστικές επιλογές. Για πέντε ζώδια, η σημερινή ημέρα φέρνει ευκαιρίες να νιώσουν μεγαλύτερη σιγουριά για τον εαυτό τους, να κλείσουν εκκρεμότητες ή να απολαύσουν τις σχέσεις και την καθημερινότητά τους.