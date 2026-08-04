Η Kaia Gerber υιοθέτησε τον 90s μινιμαλισμό με λευκή Prada δημιουργία

H Kaia Gerber είναι μία από τις πρωταγωνίστριες της ολοκαίνουργιας σειράς του Ryan Murphy, «The Shards», που κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 5 Αυγούστου. H 24χρονη ηθοποιός βρίσκεται αυτές τις ημέρες σε press tour και στη χτεσινή στάση της στο Βερολίνο έκανε μία ιδιαίτερη εμφάνιση χάρη στον οίκο Prada.