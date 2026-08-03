Pucci nails: Το πολύχρωμο μανικιούρ που φέρνει την πιο fun διάθεση του καλοκαιριού
Pucci nails: Το πολύχρωμο μανικιούρ που φέρνει την πιο fun διάθεση του καλοκαιριού
Εμπνευσμένα από τα εμβληματικά print του οίκου Emilio Pucci.
Εμπνευσμένα από τα εμβληματικά print του οίκου Emilio Pucci.
Το καλοκαίρι είναι η ιδανική εποχή για να αφήσουμε στην άκρη τα κλασικά nude μανικιούρ και να πειραματιστούμε με περισσότερο χρώμα. Και αν υπάρχει μία τάση που αποτυπώνει καλύτερα από κάθε άλλη τη χαρούμενη διάθεση της εποχής, αυτή είναι τα Pucci Nails.
Εμπνευσμένα από τα χαρακτηριστικά, πολύχρωμα print του ιταλικού οίκου Emilio Pucci, τα συγκεκριμένα nail design ξεχωρίζουν για τις αφηρημένες καμπύλες, τις έντονες χρωματικές αντιθέσεις και τη ρετρό αισθητική τους.
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Εμπνευσμένα από τα χαρακτηριστικά, πολύχρωμα print του ιταλικού οίκου Emilio Pucci, τα συγκεκριμένα nail design ξεχωρίζουν για τις αφηρημένες καμπύλες, τις έντονες χρωματικές αντιθέσεις και τη ρετρό αισθητική τους.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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