Η Έμιλυ Ραταϊκόφσκι αποχαιρέτισε τον Ιούλιο στα ελληνικά από σκάφος - Το μπίκινι που επέλεξε
Η Έμιλυ Ραταϊκόφσκι αποχαιρέτισε τον Ιούλιο στα ελληνικά από σκάφος - Το μπίκινι που επέλεξε
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Η Emily Ratajkowski φαίνεται πως περνά μέρος του καλοκαιριού της στην Ελλάδα και δεν έχασε την ευκαιρία να μοιραστεί στιγμιότυπα από τις διακοπές της με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram.
Με φωτογραφίες όπου ποζάρει με μπικίνι, χορεύει πάνω σε σκάφος, απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα και τις ελληνικές γεύσεις, το μοντέλο και επιχειρηματίας αποχαιρέτισε τον Ιούλιο με μια ανάρτηση που είχε και μια ελληνική πινελιά, στη λεζάντα έγραψε απλώς «Ιούλιος».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Με φωτογραφίες όπου ποζάρει με μπικίνι, χορεύει πάνω σε σκάφος, απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα και τις ελληνικές γεύσεις, το μοντέλο και επιχειρηματίας αποχαιρέτισε τον Ιούλιο με μια ανάρτηση που είχε και μια ελληνική πινελιά, στη λεζάντα έγραψε απλώς «Ιούλιος».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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