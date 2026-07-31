Η Σαρλίζ Θερόν εμφανίστηκε μόνο με κρόσια: Το φόρεμα που εντυπωσίασε στην πρεμιέρα της Οδύσσειας στο Πεκίνο

HCharlize Theron κρατούσε τις καλύτερες εμφανίσεις της για τις τελευταίες στάσεις της περιοδείας της ταινίας «Οδύσσεια».Στην πρεμιέρα της ταινίας στο Πεκίνο, η ηθοποιός επέλεξε μια εντυπωσιακή δημιουργία Louis Vuitton. Ένα μεταλλικό φόρεμα από αλυσίδες, το οποίο συνδύασε με μαύρο κορμάκι. Πρόκειται για ένα ασημί μεταλλικό σχέδιο, το οποίο θύμισε αρκετά την καμπάνια του αρώματος Dior J’Adore το 2011, όπου η Charlize Theron έμοιαζε λουσμένη σε υγρό χρυσό. Και εδώ, οι μεταλλικές αλυσίδες δημιουργούν ένα εξίσου εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα.