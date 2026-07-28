Η άβολη στιγμή σε συναυλία του Usher με θαυμάστρια και η μαρτυρία γυναίκας με την ίδια εμπειρία πριν από 20 χρόνια (βίντεο)

ΟUsher διέκοψε μια αισθησιακή επί σκηνής αλληλεπίδραση με μία θεατή, όταν αντιλήφθηκε ότι εκείνη ένιωθε άβολα, κατά τη στάση της περιοδείας του Raymond & Brown Tour με τον Chris Brown στο Νάσβιλ.Κατά τη διάρκεια της συναυλίας στο Nissan Stadium, το Σάββατο 25 Ιουλίου, ο τραγουδιστής κάλεσε μία γυναίκα στη σκηνή την ώρα που ερμήνευε το «Can U Handle It?» από το άλμπουμ Confessions (2004).H Gabrielle Cheyenne, 24χρονη νοσηλεύτρια, ανέβηκε στη σκηνή για να συμμετάσχει σε μία από τις χαρακτηριστικές «σερενάτες» του τραγουδιστή. Ωστόσο, σύμφωνα με video που κυκλοφόρησαν στα social media, απομακρυνόταν επανειλημμένα όταν εκείνος άγγιζε το πρόσωπό της και την παρότρυνε να ξαπλώσει σε ένα κρεβάτι που αποτελούσε μέρος του σκηνικού. Ο Usher αντιλήφθηκε την αμηχανία της, διέκοψε την αλληλεπίδραση και ζήτησε να αποχωρήσει από τη σκηνή. «Δεν νομίζω ότι θέλει να είναι στη σκηνή», είπε πριν βγάλει τα ακουστικά του και κάνει νόημα ώστε η γυναίκα να αποχωρήσει.Η Gabrielle Cheyenne δήλωσε αργότερα ότι δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για το τι θα περιλάμβανε το συγκεκριμένο μέρος της συναυλίας, ενώ υπερασπίστηκε το δικαίωμά της να θέτει τα προσωπικά της όρια.Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral και προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στα social media. Κάποιοι χρήστες αναρωτήθηκαν γιατί η θαυμάστρια ανέβηκε εξαρχής στη σκηνή, ενώ άλλοι σχολίασαν ότι οποιοσδήποτε μπορεί να αισθανθεί άβολα και να αλλάξει γνώμη κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας αλληλεπίδρασης.«Η δική μου απορία είναι γιατί ανέβηκε εξαρχής στη σκηνή. Ακόμα κι αν είχε σχέση, αυτό δεν είναι επίτευγμα. Έχασε τον χρόνο της και τον χρόνο των άλλων. Ήξερε ότι μπορούσε να γίνει viral αν την επέλεγαν, απλώς τελικά δεν ήθελε να την επιλέξει ο Usher», έγραψε ένας χρήστης στο Instagram. Ένας άλλος συμφώνησε, σχολιάζοντας: «Καλά έκανε, αλλά ταυτόχρονα γιατί ανέβηκε στη σκηνή εξαρχής;», ενώ κάποιος τρίτος έγραψε: «Ήθελε τον Chris Brown, όχι τον Usher».