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Κόκκινο και μπλε: Ο πιο κομψός χρωματικός συνδυασμός του φετινού καλοκαιριού
MARIE CLAIRE

Κόκκινο και μπλε: Ο πιο κομψός χρωματικός συνδυασμός του φετινού καλοκαιριού

Η ένταση ανάμεσα στα δύο χρώματα τον κάνει συναρπαστικό και ιδιαίτερο.

Κόκκινο και μπλε: Ο πιο κομψός χρωματικός συνδυασμός του φετινού καλοκαιριού
Αν μέχρι τώρα αποφεύγατε τα έντονα χρώματα, ίσως ήρθε η στιγμή να αναθεωρήσετε. Ο συνδυασμός που κερδίζει τις πιο καλοντυμένες γυναίκες αυτό το καλοκαίρι δεν έχει καμία σχέση με τη διακριτική παλέτα των ουδέτερων αποχρώσεων. Αντίθετα, φέρνει στο προσκήνιο δύο βασικά χρώματα, το έντονο μπλε και το βαθύ κόκκινο.

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