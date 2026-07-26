«Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς»: Το θρυλικό εξώφυλλο που, σύμφωνα με την «Μπρέντα», είχε εκτοξεύσει τον ανταγωνισμό στο καστ

Το 1992, όταν τα «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς», η εμβληματική σειρά των 90s, ήταν στο απόγειο της δόξας τους, οι τρεις πρωταγωνιστές, Luke Perry, Jason Priestley και Shannen Doherty, πόζαραν αγκαλιά στο εξώφυλλο του Rolling Stone, επισφραγίζοντας την επιτυχία τους.