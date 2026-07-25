Λένα Παπαληγούρα: Με παραμυθένιο φόρεμα που κολακεύει τις μεσογειακές καμπύλες
MARIE CLAIRE

Λένα Παπαληγούρα: Με παραμυθένιο φόρεμα που κολακεύει τις μεσογειακές καμπύλες

Στη Γιορτή της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο

Λένα Παπαληγούρα: Με παραμυθένιο φόρεμα που κολακεύει τις μεσογειακές καμπύλες
Η Λένα Παπαληγούρα έκανε μια από τις πιο κομψές εμφανίσεις στη Γιορτή της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου έδωσαν το «παρών» πολλοί εκπρόσωποι της πολιτικής, της τέχνης και της δημοσιογραφίας. Η αγαπημένη ηθοποιός φόρεσε ένα μάξι φόρεμα σε baby blue, off-shoulder, το οποίο συνδύασε με off-white πανωφόρι, ψηλοτάκουνα πέδιλα και τσάντα ώμου. Σε συνδυασμό με το κόκκινο κραγιόν και τα μαλλιά σε αφέλειες, το σύνολο απέπνεε girly διάθεση και ρετρό γοητεία.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης