Λένα Παπαληγούρα: Με παραμυθένιο φόρεμα που κολακεύει τις μεσογειακές καμπύλες
Λένα Παπαληγούρα: Με παραμυθένιο φόρεμα που κολακεύει τις μεσογειακές καμπύλες
Στη Γιορτή της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο
Η Λένα Παπαληγούρα έκανε μια από τις πιο κομψές εμφανίσεις στη Γιορτή της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου έδωσαν το «παρών» πολλοί εκπρόσωποι της πολιτικής, της τέχνης και της δημοσιογραφίας. Η αγαπημένη ηθοποιός φόρεσε ένα μάξι φόρεμα σε baby blue, off-shoulder, το οποίο συνδύασε με off-white πανωφόρι, ψηλοτάκουνα πέδιλα και τσάντα ώμου. Σε συνδυασμό με το κόκκινο κραγιόν και τα μαλλιά σε αφέλειες, το σύνολο απέπνεε girly διάθεση και ρετρό γοητεία.
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