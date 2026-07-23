Το σημείο που οι περισσότεροι ξεχνάμε να βάλουμε αντηλιακό και εκτίθεται συνέχεια στον ήλιο

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε συνδέσει το αντηλιακό με την επιδερμίδα στο πρόσωπο και το σώμα, όμως υπάρχει ένα σημείο που πολύ συχνά παραλείπουμε. Το τριχωτό της κεφαλής χρειάζεται και αυτό προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες ή όταν περνάμε αρκετές ώρες έξω. Αν θεωρούμε ότι τα μαλλιά αρκούν για να προστατεύσουν το κεφάλι μας, ήρθε η στιγμή να αναθεωρήσουμε. Ανάλογα με την πυκνότητα των μαλλιών μας και το σημείο που εκτίθεται στον ήλιο, το τριχωτό μπορεί να καεί πολύ πιο εύκολα από όσο φανταζόμαστε.Μπορεί να καεί το τριχωτό της κεφαλής;Η απάντηση είναι ναι. Όπως καίγεται το δέρμα στο πρόσωπο, στους ώμους ή στην πλάτη, έτσι μπορεί να καεί και το τριχωτό της κεφαλής όταν μένει εκτεθειμένο στον ήλιο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται η χωρίστρα, η γραμμή των μαλλιών στο μέτωπο, αλλά και το πίσω μέρος του κεφαλιού κοντά στον αυχένα. Τα σημεία αυτά δέχονται απευθείας την ηλιακή ακτινοβολία και πολλές φορές τα ξεχνάμε τελείως όταν απλώνουμε το αντηλιακό. Ακόμη μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν έγκαυμα έχουν όσοι έχουν αραιά ή λεπτά μαλλιά, φαλάκρα σε κάποια σημεία ή πολύ ανοιχτόχρωμο και ευαίσθητο δέρμα.