Η μόδα λάτρευε την αρχαία Ελλάδα πολύ πριν από την «Οδύσσεια» του Νόλαν
MARIE CLAIRE

Η μόδα λάτρευε την αρχαία Ελλάδα πολύ πριν από την «Οδύσσεια» του Νόλαν

Αν η τέχνη και ο πολιτισμός δεν μπορεί παρά να αφήσει εμφανή σημάδια στη μόδα, πώς ξεχνάμε τόσο εύκολα τον πλούτο της Ελλάδας που, αν προσέξουμε καλά, έχει πολλάκις (και δικαίως) αποθεωθεί;

Η μόδα λάτρευε την αρχαία Ελλάδα πολύ πριν από την «Οδύσσεια» του Νόλαν
Τώρα που το Μουντιάλ επιτέλους τέλειωσε, μπορούμε να αφοσιωθούμε στο νέο θέμα των ημερών: την Οδύσσεια του Christopher Nolan.

Χέρι-χέρι με την ταινία και το υπέρλαμπρο cast πάνε οι εμφανίσεις τους, και ιδιαίτερα της Zendaya που είναι γνωστή για το method dressing της, δηλαδή, πως εμφανίζεται στις αντίστοιχες εκδηλώσεις με look σχετικά με τον ρόλο και το έργο στο οποίο πρωταγωνιστεί.

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