Η μόδα λάτρευε την αρχαία Ελλάδα πολύ πριν από την «Οδύσσεια» του Νόλαν
Η μόδα λάτρευε την αρχαία Ελλάδα πολύ πριν από την «Οδύσσεια» του Νόλαν
Αν η τέχνη και ο πολιτισμός δεν μπορεί παρά να αφήσει εμφανή σημάδια στη μόδα, πώς ξεχνάμε τόσο εύκολα τον πλούτο της Ελλάδας που, αν προσέξουμε καλά, έχει πολλάκις (και δικαίως) αποθεωθεί;
Τώρα που το Μουντιάλ επιτέλους τέλειωσε, μπορούμε να αφοσιωθούμε στο νέο θέμα των ημερών: την Οδύσσεια του Christopher Nolan.
Χέρι-χέρι με την ταινία και το υπέρλαμπρο cast πάνε οι εμφανίσεις τους, και ιδιαίτερα της Zendaya που είναι γνωστή για το method dressing της, δηλαδή, πως εμφανίζεται στις αντίστοιχες εκδηλώσεις με look σχετικά με τον ρόλο και το έργο στο οποίο πρωταγωνιστεί.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Χέρι-χέρι με την ταινία και το υπέρλαμπρο cast πάνε οι εμφανίσεις τους, και ιδιαίτερα της Zendaya που είναι γνωστή για το method dressing της, δηλαδή, πως εμφανίζεται στις αντίστοιχες εκδηλώσεις με look σχετικά με τον ρόλο και το έργο στο οποίο πρωταγωνιστεί.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα