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Πώς θα καταλάβετε ότι τα μαλλιά σας αρχίζουν να αραιώνουν
MARIE CLAIRE

Πώς θα καταλάβετε ότι τα μαλλιά σας αρχίζουν να αραιώνουν

Μικρά σημάδια που προδίδουν την κατάσταση.

Πώς θα καταλάβετε ότι τα μαλλιά σας αρχίζουν να αραιώνουν
Όταν σκεφτόμαστε την αραίωση, συνήθως φανταζόμαστε έντονη τριχόπτωση ή εμφανή κενά στα μαλλιά. Στην πραγματικότητα, όμως, τα πρώτα σημάδια είναι πολύ πιο διακριτικά. Όσο πιο νωρίς εντοπίσετε αυτές τις αλλαγές, τόσο πιο εύκολο είναι να προσαρμόσετε τη ρουτίνα περιποίησής σας ή να αναζητήσετε τη σωστή καθοδήγηση, αν χρειάζεται. Παρακάτω, συγκεντρώσαμε μερικά σημάδια που θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε ότι τα μαλλιά σας αραιώνουν:

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