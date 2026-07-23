Πώς θα καταλάβετε ότι τα μαλλιά σας αρχίζουν να αραιώνουν
Πώς θα καταλάβετε ότι τα μαλλιά σας αρχίζουν να αραιώνουν
Μικρά σημάδια που προδίδουν την κατάσταση.
Όταν σκεφτόμαστε την αραίωση, συνήθως φανταζόμαστε έντονη τριχόπτωση ή εμφανή κενά στα μαλλιά. Στην πραγματικότητα, όμως, τα πρώτα σημάδια είναι πολύ πιο διακριτικά. Όσο πιο νωρίς εντοπίσετε αυτές τις αλλαγές, τόσο πιο εύκολο είναι να προσαρμόσετε τη ρουτίνα περιποίησής σας ή να αναζητήσετε τη σωστή καθοδήγηση, αν χρειάζεται. Παρακάτω, συγκεντρώσαμε μερικά σημάδια που θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε ότι τα μαλλιά σας αραιώνουν:
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