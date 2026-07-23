Η Σόφη Δελούδη θα ήθελε όλα τα μαγιώ να είναι χαμηλόμεσα

Στο δεύτερο επεισόδιο του The Reflex, του vidcast του Marie Claire για τη μόδα, το στιλ, την ποπ κουλτούρα και όλα όσα αξίζουν μια δεύτερη ματιά, Editor-in-Chief, Γαλάτεια Λασκαράκη, υποδέχεται στο στούντιο τη δημιουργό του Sophie Deloudi swimwear, Σόφη Δελούδη.Με έμπνευση τα παιδικά της καλοκαίρια στη Βουλιαγμένη, η Σόφη Δελούδη αποφάσισε να ασχοληθεί με το design των μαγιώ, καθώς ήταν τα κομμάτια μέσα στα οποία κυριολεκτικά ζούσε επί μήνες – μεγάλωσε εξάλλου σε μια εποχή όπου το συγκεκριμένο αξεσουάρ απογειώθηκε στιλιστικά από icons όπως η Στεφανί του Μονακό.