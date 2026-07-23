Τα τρία ζώδια που θα απολαύσουν επιτυχίες στα οικονομικά τους την εβδομάδα 27 Ιουλίου – 2 Αυγούστου

Με την ευθυγράμμιση του Δία και του Ήλιου στον Λέοντα στις 29 Ιουλίου, έρχεται μια ημέρα γεμάτη αφθονία. Στο μεταξύ, η Πανσέληνος στον Υδροχόο μάς παρακινεί να έχουμε πίστη ότι κάτι μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο. Είτε στις αποταμιεύσεις μας είτε στα εισοδήματά μας. Ειδικά αν ανήκουμε σε κάποιο από τα παρακάτω τρία ζώδια, θα δούμε ευνοϊκές αλλαγές στα οικονομικά μας.