Πρέπει τελικά να πλένουμε το πρόσωπό μας κάθε πρωί; Η απάντηση ίσως σας εκπλήξει

Η Hailey Bieber το έχει ήδη υιοθετήσει, αλλά τελικά ταιριάζει σε όλες;



Αν υπάρχει ένα βήμα που θεωρούμε δεδομένο στην skincare ρουτίνα μας, αυτό είναι ο καθαρισμός του προσώπου. Οι περισσότερες από εμάς πλένουμε το πρόσωπό μας πρωί και βράδυ χωρίς δεύτερη σκέψη. Τελικά όμως, μήπως αυτή η συνήθεια δεν είναι απαραίτητη για όλες;







Μάλιστα, η Hailey Bieber έχει αποκαλύψει ότι συχνά παραλείπει τον πρωινό καθαρισμό του προσώπου της, μια επιλογή που έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση στον κόσμο της ομορφιάς. Και όσο περίεργο κι αν ακούγεται, υπάρχει λόγος πίσω από αυτή τη συνήθεια.

23.07.2026, 14:00