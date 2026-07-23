Ένας ακόμα νεκρός στην υπόθεση Επστάιν: Ποιος ήταν ο πράκτορας μοντέλων που του έφερνε νέες γυναίκες
MARIE CLAIRE

Ένας ακόμα νεκρός στην υπόθεση Επστάιν: Ποιος ήταν ο πράκτορας μοντέλων που του έφερνε νέες γυναίκες

Ο Daniel Siad για πάνω από μία δεκαετία οργάνωνε συναντήσεις του sex trafficker με μοντέλα

Ένας ακόμα νεκρός στην υπόθεση Επστάιν: Ποιος ήταν ο πράκτορας μοντέλων που του έφερνε νέες γυναίκες
Ένας Γάλλος που είχε πρακτορείο μοντέλων, ο οποίος είχε υπάρξει συνεργάτης του Jeffrey Epstein, βρέθηκε νεκρός στο Παρίσι. Ο Daniel Siad για πάνω από μία δεκαετία οργάνωνε συναντήσεις του sex trafficker με μοντέλα. Η σορός του βρέθηκε στο σπίτι του, σε προάστιο της γαλλικής πρωτεύουσας. Θα διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση για να ανακαλυφθεί η αιτία του θανάτου του.

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