Τίνα Φέι: Η ηθοποιός με την Ελληνίδα μητέρα και την καριέρα στο Χόλιγουντ για τη σειρά που σκηνοθετεί στο Νέτφλιξ

«Ισως η κωμωδία να ελκύει εμάς τις γυναίκες επειδή είναι ένας κοινωνικά αποδεκτός τρόπος να σπάμε τους κανόνες και να απελευθερωνόμαστε από την καθημερινότητά μας», έγραφε η Τίνα Φέι στα απομνημονεύματά της Bossypants. Αν κάποια το ξέρει αυτό, σίγουρα είναι η κορυφαία γυναικεία φιγούρα στην αμερικανική κωμωδία τα τελευταία 25 χρόνια: από τη θητεία της στη σατιρική εκπομπή «Saturday Night Live», όπου έγινε η πρώτη γυναίκα επικεφαλής σεναριογράφος στην ιστορία της σειράς, μέχρι το ιδιοφυές «30 Rock» και το διαχρονικό «Mean Girls» (για το οποίο είχε ειπωθεί ότι όταν το δεις καταλαβαίνεις το 80% των αναφορών όλου του Ιντερνετ), η Φέι κατάφερε να δημιουργήσει ένα ξεχωριστό κωμικό σύμπαν: οξυδερκές, σαρκαστικό, βαθιά παρατηρητικό και συχνά προφητικό ως προς τον τρόπο με τον οποίο αποτύπωνε τις κοινωνικές αλλαγές και τις αντιφάσεις της σύγχρονης γυναικείας εμπειρίας. Ωστόσο, στα 56 της, η βραβευμένη με 10 Emmy σεναριογράφος, παραγωγός και ηθοποιός που συνέδεσε το όνομά της με τις πιο κοφτερές ατάκες της ποπ κουλτούρας φαίνεται να στρέφεται προς κάτι διαφορετικό: τις λεπτές αποχρώσεις των ανθρώπινων σχέσεων.Στη σειρά του Netflix «The Four Seasons», που πρόσφατα κυκλοφόρησε τη δεύτερη σεζόν της, η Φέι βάζει μεγεθυντικό φακό στις φιλίες που δοκιμάζονται από το χρόνο, στις ταυτότητες που επαναπροσδιορίζονται στη μέση ηλικία και τις μικρές καθημερινές στιγμές που, σχεδόν ανεπαίσθητα, αλλάζουν τη ζωή μας.Μετά τον ξαφνικό θάνατο του Νικ (που υποδύθηκε ο Στιβ Καρέλ), η παρέα των φίλων του «The Four Seasons» καλείται όχι μόνο να διαχειριστεί το πένθος και τις προκλήσεις της μέσης ηλικίας, αλλά και να αγκαλιάσει μια νέα πραγματικότητα, καθώς η νεότερη σύντροφος του Νικ και μητέρα του παιδιού του βρίσκει σταδιακά τη θέση της σε μια ομάδα ανθρώπων που κάποτε τη θεωρούσε ξένη. Παρότι η σειρά εξακολουθεί να παρακολουθεί μια παρέα που γνωρίζεται εδώ και δεκαετίες, τα νέα επεισόδια εστιάζουν ιδιαίτερα στο τι συμβαίνει όταν αυτοί οι δεσμοί δοκιμάζονται από την απόσταση, την απώλεια, τις οικογενειακές αλλαγές και την προσωπική επανεφεύρεση. Η Φέι πιστεύει ότι οι πιο ουσιαστικές ιστορίες γεννιούνται ακριβώς μέσα από αυτές τις εμπειρίες. Η ίδια και οι συνεργάτες της άρχισαν να εξερευνούν το τι συμβαίνει όταν οι άνθρωποι που αγαπάμε αρχίζουν να αλλάζουν με διαφορετικό ρυθμό από εμάς. «Εχουμε μια καταπληκτική ομάδα σεναριογράφων. Πολλοί από εμάς γνωριζόμαστε εδώ και 25 χρόνια. Αρκετοί έχουν δουλέψει μαζί στο “30 Rock”. Όλοι είναι πολύ γενναιόδωροι στο να μοιράζονται πράγματα από τη ζωή τους, από τις φιλίες τους, από τους γάμους τους.