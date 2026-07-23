«Οδύσσεια»: Η κασκαντέρ «με τα πιο εντυπωσιακά μπράτσα» που ντουμπλάρει τον Ματ Ντέιμον

Σε κάποιες από τις σκηνές της «Οδύσσειας», τον Matt Damon αντικαθιστούσε μια γυναίκα-κασκαντέρ: η Devyn Dalton. Μάλιστα ο 55χρονος ηθοποιός, που υποδύεται τον «Οδυσσέα», αναφέρεται σε αυτήν σε μια πρόσφατη συνέντευξή του.