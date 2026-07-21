Η Ισπανία έγραψε ιστορία στο ποδόσφαιρο: Είναι η πρώτη χώρα που κατέχει ταυτόχρονα το Μουντιάλ ανδρών και γυναικών

Ηκατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 από την Ισπανία δεν σηματοδότησε μόνο την επιστροφή της στην κορυφή του ανδρικού ποδοσφαίρου. Δημιούργησε και ένα ιστορικό προηγούμενο, καθώς για πρώτη φορά μία χώρα είναι ταυτόχρονα κάτοχος του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ανδρών και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών.Μετά τον θρίαμβο της εθνικής γυναικών στο Μουντιάλ του 2023 και την κατάκτηση του τροπαίου από την εθνική ανδρών το 2026, η Ισπανία γίνεται η πρώτη χώρα που συγκεντρώνει και τους δύο κορυφαίους τίτλους της FIFA την ίδια χρονική περίοδο. Οι Rodri, Mikel Oyarzabal και Lamine Yamal διαδέχονται έτσι τις Aitana Bonmatí, Olga Carmona και Alexia Putellas, διατηρώντας την Ισπανία στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.Παράλληλα, η Ισπανία γίνεται μόλις η δεύτερη χώρα στην ιστορία που έχει κατακτήσει τόσο το Μουντιάλ ανδρών όσο και το αντίστοιχο των γυναικών. Η μοναδική άλλη εθνική με αυτό το επίτευγμα είναι η Γερμανία, η οποία έχει κατακτήσει τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα ανδρών (1954, 1974, 1990 και 2014) και δύο γυναικών (2003 και 2007).