Η βασίλισσα Λετίσια φόρεσε κόκκινο για να στηρίξει την Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ 2026
Η βασίλισσα Λετίσια φόρεσε κόκκινο για να στηρίξει την Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ 2026
Ήταν μία από τις πλέον αναμενόμενες παρουσίες στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, όπου η La Roja αντιμετώπισε την Αργεντινή.
Ήταν μία από τις πλέον αναμενόμενες παρουσίες στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, όπου η La Roja αντιμετώπισε την Αργεντινή.
Η βασίλισσα Λετίσια βρέθηκε στο στάδιο της Νέας Υόρκης, στο Νιου Τζέρσεϊ, για να στηρίξει την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Ήταν μία από τις πλέον αναμενόμενες παρουσίες στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, όπου η La Roja αντιμετώπισε την Αργεντινή.
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