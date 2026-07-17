H δημιουργός του μικρόφωνου-αμφορέα για την «Οδύσσεια», στο Marie Claire: «Εμπνεύστηκα από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας»
H δημιουργός του μικρόφωνου-αμφορέα για την «Οδύσσεια», στο Marie Claire: «Εμπνεύστηκα από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας»
Οι Zendaya, Anne Hathaway, Tom Cruise, Bilie Eilish είναι μερικοί μόνο από τους επώνυμους που έχουν κρατήσει στα χέρια τους τις δημιουργίες της Emma Beinish, που ασκεί ένα επάγγελμα σπάνιο, ίσως και μοναδικό στον κόσμο: της «mic maker» - ή, ακριβέστερα, «mic decorator»
Στην παγκόσμια πρεμιέρα της «Οδύσσειας» του Christopher Nolan στο Λονδίνο πριν από λίγες μέρες, μια έκπληξη περίμενε τους πρωταγωνιστές που κλήθηκαν να κάνουν μια δήλωση στις τηλεοπτικές κάμερες: αντί για το κλασικό μικρόφωνο, κράτησαν στα χέρια τους έναν αμφορέα–μινιατούρα, αναφορά στο αρχαιοελληνικό σύμπαν του ομηρικού έπους.
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