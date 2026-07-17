H δημιουργός του μικρόφωνου-αμφορέα για την «Οδύσσεια», στο Marie Claire: «Εμπνεύστηκα από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας»

Στην παγκόσμια πρεμιέρα της «Οδύσσειας» του Christopher Nolan στο Λονδίνο πριν από λίγες μέρες, μια έκπληξη περίμενε τους πρωταγωνιστές που κλήθηκαν να κάνουν μια δήλωση στις τηλεοπτικές κάμερες: αντί για το κλασικό μικρόφωνο, κράτησαν στα χέρια τους έναν αμφορέα–μινιατούρα, αναφορά στο αρχαιοελληνικό σύμπαν του ομηρικού έπους.