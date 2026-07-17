Πήγαμε στην Αιδηψό: Μια καλοκαιρινή γιορτή τέχνης και φύσης γίνεται βάλσαμο για την ψυχή και το σώμα

Στην επιστροφή μας με τον 11χρονο γιο μου από ένα παιδικό εργαστήρι, ζωντανή μουσική διακόπτει ξαφνικά το τραγούδι των τζιτζικιών. Ένας άντρας παίζει ακορντεόν στην αυλή ενός παλιού σπιτιού, στη σκιά ενός δέντρου. Tον ρωτάω, δειλά, αν μπορώ να τον φωτογραφίσω, και απαντάει με ένα χαμόγελο και ένα νεύμα. Σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να πρωταγωνιστεί σε σκηνή ντοκιμαντέρ για την Αιδηψό, σίγουρα επηρεασμένη από τις περιστάσεις στις οποίες βρίσκομαι σε αυτή την παραθαλάσσια λουτρόπολη της βόρειας Εύβοιας: για το 5ο Evia Film Project, την ετήσια καλοκαιρινή γιορτή του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Η φετινή θεματική του, το Δάσος, που διατρέχει όλες τις δράσεις του, τις προβολές ταινιών, τις ανοιχτές συζητήσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, και εκφράζεται μέσα από την οπτική ταυτότητά του, μας υπενθυμίζει όσα χάθηκαν στις πυρκαγιές του 2021 στην περιοχή αλλά κυρίως όσα μπορούμε να σώσουμε ακόμα, καλλιεργώντας σε όλες τις γενιές την αγάπη για το περιβάλλον και τον πολιτισμό.